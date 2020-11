Quick Count Pilpres Amerika Serikat Pukul 18.55 WIB, Donald Trump Kalah dari Joe Biden

TRIBUN-MEDAN.COM - Hingga Rabu (4/11/2020) pukul 18.55 WIB, Quick Count Pilpres Amerika Serikat atau US Election masih didominasi suara Capres Joe Biden.

Capres petahana Donald Trump tertinggal cukup jauh, yakni 25 suara elektoral.

Joe Biden memperoleh 238 suara elektoral.

Sementara Donald Trump 215 suara elektoral.

Pemenang US Election adalah capres yang memiliki suara minimal 270 elektoral.

Data di atas bersumber dari Google US Election yang melansir The Associated Press.

Meski demikian Donald Trump masih memiliki kesempatan menyusul.

Apa yang Terjadi Jika Donald Trump Kalah Pilpres Amerika tapi Menolak Meninggalkan Gedung Putih?

Donald Trump sebelumnya telah memberi sinyal kuat bahwa jika dia kalah, dia tidak akan menerima hasil pemilu.

Saat debat beberapa minggu lalu, Donald Trump ditanya apakah dia akan memberi tahu para pendukungnya untuk tetap tenang, dan akan menunggu sampai suara dihitung.