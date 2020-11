Setelah Liburan Bersama, Ririn Blak-blakan Tentang Cikal Bakal PDKT dengan Ibnu Jamil, Ini Kisahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Ririn Ekawati mengatakan, sudah 18 tahun mengenal aktor Ibnu Jamil. Apalagi, Ibnu Jamil kerap wara wiri di berbagai acara yang tayang di televisi.

Akan tetapi, mereka tidak pernah mengobrol alias berbincang langsung.

Namun, tiga atau empat bulan lalu, mereka saling berkomunikasi.

Ririn mengaku mulai dekat lebih dari sekadar teman dengan pria yang hobi bermain sepak bola itu.

"Pokoknya semuanya itu enggak pernah aku sangka sampai segini dekatnya. Karena kami memang temanan dari dulu walaupun kami jarang ngobrol, tapi pas sekarang baru dekat ya aku juga enggak nyangka sih bisa dekat," jelas Ririn Ekawati, dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Rabu (4/11/2020).

Kedekatan itu berawal dari Ibnu Jamil yang satu projek pekerjaan dengan adik Ririn, Rini Yulianti.

"Aku ngirim sesuatu ke adikku karena dia waktu itu birthday terus dicobain, karena memang aku kan punya dagangan kopi. Akhirnya kami tukar-tukaran. Dia (Ibnu Jamil) juga punya usaha juga," kata Ririn Ekawati.

Menurut Ririn, komunikasinya dengan Ibnu Jamil saat itu tak disengaja.

"Enggak ada direncanain terus tiba-tiba aja kami chat, itu pun kayak chat say thank you aja. Enggak ada yang niatan mau PDKT (pendekatan) dan dekat gimana-gimana," ucap Ririn Ekawati.

Dalam unggahan foto di Instagram-nya, Ririn juga menyebut dirinya sebagai tukang kopi dan Ibnu Jamil sebagai tukang batagor.

Ririn berterima kasih untuk semua doa dari berbagai pihak yang melimpah datang kepadanya dan Ibnu Jamil.

Hubungan spesial Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil ini mulai dibuka ke publik saat mereka sama-sama mengunggah foto tengah bersama dan saling menatap pada 1 November lalu.

Ibnu Jamil lalu membuat video klarifikasi di kanal YouTube Jamilo TV bahwa mereka memang sedang dekat.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul 18 Tahun Kenal tapi Jarang Ngobrol, Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil Dekat Lagi Karena Ini