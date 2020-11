Ikut Pendampingan dari BI, Kelompok Juli Tani Panen 21 Ton Cabai Merah per Hektar

PEMILIK Galery Ulos Sianipar di Jalan AR Hakim Gang Pendidikan Medan Robert Sianipar, pemilik Pempek Nabil Widyawati, dan Ketua Kelompok Tani Juli Tani Yareli dalam kegiatan Knowledge Sharing Success Story Klaster UMKM di The Hills Sibolangit, Kamis (5/10/2020). Kelompok Juli Tani berhasil menaikkan produksi cabai merah selama tiga tahun terakhir.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kelompok Juli Tani berhasil menaikkan produksi cabai merah selama tiga tahun terakhir.

Produksi klaster cabai merah kelompok tani yang ada di Dusun Jogja Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kebupaten Deliserdang ini meningkat dari 10 ton per hektar menjadi 21 ton per hektar.

"Pada 31 Mei 2017 kami kenal Bank Indonesia Sumut dan dijadikan klaster cabai merah oleh BI. Sejak itu terjadi peningkatan produksinya. Dulu kita pikir panen 10 ton per hektar sudah hebat, pada 2020 panen bisa mencapai 21 ton per hektar," kata Ketua Kelompok Tani Juli Tani Yareli dalam kegiatan Knowledge Sharing Success Story Klaster UMKM di The Hills Sibolangit, Kamis (5/10/2020).

Ia mengatakan peningkatan produksi ini terjadi karena cara tanam yang dilakukan lebih efisien setelah adanya pendampingan dari BI.

Setelah dibina menjadi klaster cabai merah ,cara tanam yang dilakukan menjadi lebih efisien. Selain itu dalam menanam cabai merah juga diberikan pelatihan agar mempunyai pola tanam yang baik.

"Dulunya ada yang tanam pada Januari dengan harapan panen saat Lebaran, ada yang Februari jadi organisme pengganggu tanaman (OPT) tinggal pindah karena tidak kenal musim. Perawatan yang tepat kami enggak tahu juga karena enggak ada pendampingan," katanya.

Dikatakannya, pola ini diubah setelah adanya pendampingan. Pola tanam disesuaikan dengan waktu yang cocok untuk menanam.

"Kita tanam cabai itu tumpang sari dengan padi atau jagung. Sekarang sedang kita coba juga tanam bawang merah. Kita menanam cabai merah setelah kita tanam padi 1 bulan. Jadi serangannya berkurang ke cabai merah. Saat padinya panen, cabai kita sudah besar dan tahan terhadap OPT," katanya.

Dengan adanya pendampingan BI pengolahan lahan jadi lebih sempurna karena BI juga memberikan alsintan (alat mesin pertanian) untuk membuat bedengan, ada alat untuk mencincang tanah agar tanahnya gembur, dan berbagai alat lainnya. BI juga membuat training center dan mini lab.

"Dengan alsintan, pekerjaan jadi lebih efisien dan kedalaman tanahnya jadi seragam dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Kami juga punya benih unggulan yang sudah kami kembangkan sejak dulu. Jadi dengan pola tanam yang tepat, pengolahan lahan, dan benih yang cocok mendorong peningkatan hasil panen yang maksimal. Apalagi ditambah ketersediaan pupuk kompos karena kami memilik ternak sendiri," katanya.