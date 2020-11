Irfan Hakim Ungkap Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal Langsungkan Pernikahan Tahun Depan

Irfan Hakim menuturkan pedangdut Lesti Kejora dan artis Rizky Billar sudah mengumumkan soal kabar pernikahannya ke banyak orang.

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Irfan Hakim akhirnya membongkar rencana pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Irfan Hakim mengungkapkan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal melangsungkan pernikahan tahun depan.

Hal itu dinyatakan Irfan Hakim dalam kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (4/11/2020).

"Suka gue pancing-pancing sih curhat-curhatan," kata Irfan Hakim.

Rizky Billar dan Lesti Kejora main games, Selasa (20/10/2020). (Capture YouTube Rizky Billar)

Meski saling kenal setelah ditinggal menikah oleh mantan masing-masing, Irfan menyebut Lesti dan Rizky Billar sudah melupakan masa lalu.

Hal itu lah yang membuatnya sangat mendukung hubungan Lesti dan Rizky Billar.

"Selama baik gue support, tapi kalau ada sesuatu yang kurang sehat gue akan tegur mereka," kata Irfan Hakim.

"Oh move on bener, mereka berdua udah move on se-move on-move on-nya."

Karena memiliki nasib yang sama, Lesti dan Rizky Billar disebutnya saling mengobati rasa sakit hati.

"Mungkin ya dari penerawangan saya jadi mereka berdua sakit hati, mungkin saling mengobati."