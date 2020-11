Yuk Coba Optimalkan Gadget, Bisa Jadi Konten Kreator Awesome

Product Marketing Manager Samsung Indonesia, Jenny Chua, Business Solutions Consultant Socialbakers, Gabriel Tay, YouTuber sekaligus Photografer Glenn Prasetya dan Forwat Chairman, Danang Arradian dalam diskusi virtual Galaxy Creator Workshop Be Creator Awesome You yang digelar Forum Wartawan Teknologi (Forwat) bersama Samsung, Kamis (5/11/2020).

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di masa pandemi ini, kebanyakan orang menghabiskan waktunya dengan menggunakan gadget.

Masih diterapkannya bekerja dan belajar dari rumah juga, tak sedikit orang yang lebih memilih untuk mengoptimalkan manfaat gadgetnya.

Product Marketing Manager Samsung Indonesia, Jenny Chua mengatakan masa pandemi ada perubahan, menurut data dari Taluna, interaksi masyarakat dengan gadget sebanyak 78 persen, masyarakat lebih sering mengkonsumsi sosial media.

Kemudian sebanyak 76 persen masyarakat lebih sering menonton video streaming, dan sejumlah 70 persen masyarakat lebih sering live video.

"Masa pandemi cukup panjang dan masih WFH (Work From Home), kita juga terinspirasi untuk membuat video dan lebih mengoptimalkan gadget. Momen emas ini kita bisa membuat konten yang awesome (mengagumkan) dan bisa menjadi konten kreator yang juga awesome," ujar Jenny secara virtual dalam Galaxy Creator Workshop Be Creator Awesome You yang digelar Forum Wartawan Teknologi (Forwat) bersama Samsung, Rabu (5/11/2020).

Dalam workshop tersebut, Jenny menjelaskan satu video yang menceritakan tentang pengalaman temannya (Irfan) yang awalnya bukan seorang konten kreator tapi Irfan, seorang yang sangat menyukai mainan bisa jadi seorang konten kreator.

Di masa pandemi ini, Irfan membuat video konten dari koleksi mainan yang cukup banyak dan video tersebut diupload di channel YouTubenya dengan menggunakan Samsung Galaxy A51.

"Samsung Galaxy A51 memiliki lensa ultra wide 12 MP menangkap video yang lebih luas. Koleksi mainan cukup banyak, ruangan tidak terlalu besar, kita bisa memaksimalkan lensa ultra wide ini untuk bisa menangkap koleksi," ucap Jenny

Kemudian, biasanya saat membuat video seseorang perlu memperkenalkan diri dan menyapa teman-temannya, dengan Galaxy A51, kamera depannya 32 MP kita bisa melakukan beberapa rekaman yang cukup menarik. Optimalkan front camera, ambil settingan yang tepat, ambil posisi yang nyaman, untuk bisa merekam video," jelasnya.