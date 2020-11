Aaliyah Kenang Detik-detik Adjie Massaid Meninggal Dunia, Sempat Tak Percaya saat Ayahnya Kesakitan

Aaliyah sempat tak percaya saat Alm Adjie Massaid merintih kesakitan usai bermain bola. Karenya menurutnya sang ayah saat itu sedang bercanda.

TRIBUN-MEDAN.com - Hampir 1 dekade sejak meninggalnya aktor dan politikus Adjie Massaid.

Putrinya Aaliyah Massaid pun mengenang peristiwa detik-detik Adjie Massaid meninggal dunia.

Aaliyah mengatakan, sebelum meninggal, ia sempat menemaninya main bola.

Aaliyah mengatakan, Adjie sempat minta untuk memanggil ibunya, Reza Artamevia.

"Kan ibuku rumahnya di Lebak Bulus, sebelum meninggal, dia (Adjie) telepon aku dulu 'call youre mom dan come here'. Lalu aku telepon ibu, ibu enggak angkat," ujar Aaliyah seperti di akun Youtube Ari Lasso TV yang dikutip Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Karena Reza tak mengangkat telepon Aaliyah, Adjie lantas meminta anaknya itu untuk terlebih dahulu pulang ke rumah.

"Terus dia bilang 'just go home first kak', terus dia nyusulin kan pulang," kata Aaliyah.

Sesampainya di rumah, kondisi Adjie sudah sangat memperihatinkan. Adjie terus memegang jantungnya sebelah kiri dan langsung tergeletak di karpet.

Melihat kondisi ayahnya yang tak seperti biasa, Aaliyah sempat mengira Adjie bercanda. Sebab Adjie memang dikenal bersifat humoris.

"Terus dia keluar mobil sudah pegangin jantung masuk rumah, sudah gitu langsung ngegeletak di karpet pegangin jantung sebelah kiri, aku pikir dia bercanda, aku sempat nyanyi," kata dia.

Namun, bercanda itu rupanya tak digubris, Adjie tetap merintih kesakitan. Akhirnya, ia memanggil ibu tirinya, Angelina Sondakh untuk membawa ayahnya ke rumah sakit.

Adjie Massaid meninggal dunia pada 5 Februari 2011 akibat serangan jantung. Sebelum meninggal Adjie diketahui sempat bermain bola.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenang Detik-detik Adjie Massaid Meninggal Dunia, Aaliyah Massaid: Sempat Temani Main Bola"