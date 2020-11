Atta Halilintar Ungkap Kondisi Fisiknya, Kekasih Aurel Hermansyah Demam 40 Derajat Hingga Diinfus

Atta Halilintar mengungkap penyebab kondisi fisiknya menurun, hingga demam 40 derajat dan harus diinfus. Aurel pun mendoakan agar sang kekasih lekas sembuh.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari YouTuber Atta Halilintar.

Kekasih Aurel Hermansyah itu dikabarkan jatuh sakit, hingga harus diinfus.

Kabar ini pertama diketahui dari unggahan di Instagram story Aurel.

Dalam unggahan itu, Aurel tampak memposting foto Atta saat tiduran seraya dikompres.

Baca juga: Inilah Sosok yang Paling Ditakuti Keluarga Asix, Bukan Ashanty atau Anang Hermansyah, Lalu Siapa?

"Get well really soon @attahalilintar," tulis putri Krisdayanti tersebut.

Setelahnya, Atta juga membagikan kondisi terbarunya di Instagram pribadinya.

Dalam kondisi lemas, Atta pun terbaring lesu di atas kasur dengan mengenakan masker.

Atta pun mengungkap bahwa dirinya juga adalah seorang manusia.

"I'm human too (emoji)

I'll be back stronger (emoji) Promise!" ungkapnya pada unggahan Rabu (4/11/2020) lalu.