Lisa BLACKPINK Akui Gong Yoo Sebagai Tipe Pria Ideal, Sang Aktor Goblin Beri Reaksi Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Lisa BLACKPINK terang-terangan menyatakan kekagumannya pada aktor Gong Yoo.

Ia bahkan menyebut Gong Yoo sebagai tipe pria idealnya.

Mendengar hal itu, Gong Yoo pun memberikan respons.

Pemeran drama Goblin itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lisa.

Hal tersebut diungkapkannya ketika melakukan wawancara bersama dengan lawan mainnya di Seobok, Jang Young Nam dan Jo Woo Jin untuk episode 6 November dari "Entertainment Weekly Live."

Pewawancara berkata kepada Gong Yoo tentang betapa banyak selebriti wanita yang menyebutnya sebagai tipe ideal mereka.

Namun, Gong Yoo dengan rendah hati mengatakan, "Saat kameranya mati, tolong beri aku daftar."

Kemudian, Gong Yoo juga merespons tentang bagaimana Lisa BLACKPINK menggambarkannya sebagai tipe idealnya baru-baru ini di acara Ask Us Anything.

"Saya melihatnya di sebuah artikel. Dia meminta tanda tangan jadi saya memberikannya," kata Gong Yoo.

Dia berkomentar, BLACKPINK memiliki fandom internasional dan melakukan pekerjaan luar biasa.