Dipeluk Cinta Laura, Azka Corbuzier Mengaku Sangat Bahagia, Ini Penampakan Semringahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Putra pesulap dan pembawa acara Deddy Corbuzier, Azka terlihat begitu Bahagia saat dipeluk model dan artis Cinta Laura Kiehl.

Foto itu diunggah Azka di laman instagramnya.

Dalam foto, Cinta nampak santai dan tersenyum manis saat memeluk Azka.

Namun, Azka tampak menunjukkan raut wajah sedikit tegang bercampur senang.

Azka mengungkapkan, dirinya telah mengidolakan Cinta Laura sejak dulu bahkan sejak berusia 7 tahun.

“So when I was 7 years old I had a crush on someone, and that someone was Cinta.. now I’m 14 and guess what, I still have that crush... hehehe,” tulis Azka di keterangan unggahan tersebut dikutip Kompas.com lewat akun @azkacorbuzier, Minggu (8/11/2020).

Selain menyatakan kegembiraannya, Azka pun berterima kasih kepada Cinta.

“Thank you @claurakiehl for giving me the opportunity to be on your show, it means the world to me!! #hashtag,” lanjut Azka pada keterangannya.

Cinta Laura yang melihat unggahan tersebut pun membalasnya.

Dalam kolom komentar, pelantun lagu Cinta Atau Uang ini turut mengungkapkan terima kasihnya kepada Azka.

“Awwwww, thank you for being part of my show! Many people can learn a lot from you!” Ungkap Cinta di kolom komentar unggahan Azka tersebut.

“Keep being the gentleman that you are!” Lanjut Cinta.

Sebagai informasi, Azkanio Nikola Corbuzier lahir 4 Juni 2006.

Putra dari pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ini pernah heboh saat mengunggah video komik soal perceraian orang tuanya berjudul Story of a Broken Home Kid di YouTube.

Azka sempat dinyatakan sebagai YouTuber termuda dan telah meraih Silver Award Play Button dari YouTube.