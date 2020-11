Joe Biden Terpilih Jadi Presiden AS, Pengamat Ekonomi Sebut Sumut Akan Lebih Diuntungkan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat mengalahkan Donald Trump.

Terpilihnya Biden dari Partai Demokrat ini dinilai akan lebih menguntungkan bagi Indonesia termasuk Sumatera Utara.

"Saya menilai Sumut berpeluang lebih diuntungkan oleh presiden AS terpilih saat ini. Dengan catatan, AS dibawah kepemimpinan Biden lebih terbuka dengan kebijakan ekonomi bagi semua negara (liberal). Sehingga ekonomi global bisa mengalami pemulihan," kata Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Minggu (8/11/2020).

Hal ini diharapkan juga bisa mendongkrak harga CPO. Dikatakannya sejauh ini harga CPO dunia masih bertahan dikisaran 3100-an ringgit per ton. Diharapkan ada pemulihan ekonomi segera dibawah kepemimpinan Biden yang bisa membuat harga CPO bertahan mahal.

"Kita harapkan ada perdagangan yang lebih adil khususnya terkait dengan komoditas yang dihasilkan oleh Indonesia atau Sumut khususnya," katanya.

Dibawah kepemimpinan Biden diharapkan AS akan melunak terkait kebijakan proteksi yang dilakukan selama pemerintahan Trump sejauh ini. Jadi Sumut memiliki peluang yang lebih besar agar barang-barang yang dihasilkan bisa lebih leluasa masuk ke pasar di Amerika Serikat.

"Saya sangat yakin, dibawah kepemimpinan Presiden AS yang baru, Sumut berpeluang lebih diuntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan Presiden AS sebelumnya. Jadi ada harapan yang lebih baik tentunya bagi Sumut menatap ekonomi ke depan," ujarnya.

Jika nantinya AS mau berdamai dengan China menurut Gunawan Sumut benar-benar akan mendapatkan manfaat besar. "Semoga saja apa yang dilakukan Presiden AS sebelumnya tidak kembali berlanjut di masa yang akan datang. Seperti perang dagang, ketegangan di laut china selatan, dan perbaikan hubungan diplomatik lainnya," kata Gunawan.

Secara nasional dampak dari perang dagang yang dilakukan Presiden Donald Trump dengan pasar mitra dagangnya, khususnya China telah merusak sendi perekonomian. Tanpa Covid-19 sekalipun, ekonomi global sudah mengalami kinerja penurunan karena ada perang dagang yang dipicu oleh AS.

"Nah, kebijakan perang dagang ini yang masih dipertanyakan. Apakah nantinya AS di bawah kepemimpinan Biden akan banyak mengambil langkah yang berbeda atau justru melakukan hal yang sama (melanjutkan perang dagang). Hanya saja saya berpendapat bagaimana AS nantinya justru menyelematkan perekonomiannya, jika AS tidak melanjutkan perang dagang?" ujarnya.