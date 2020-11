SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield United, Tonton via Link Live Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Duel Chelsea vs Sheffield United di kompetisi Liga Inggris berlangsung, Minggu (8/11/2020) sesaat lagi.

Anda bisa menyaksikan pertandingan via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV.

Cek di link live di artikel ini.

Siaran Langsung Chelsea vs Sheffield United via Live Streaming Liga Inggris malam ini

Walaupun bisa diakses via Live Streaming Net TV, Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield United bisa diakses via Live Streaming Mola TV mulai pukul 00.30 Wib.

Selain Siaran Langsung Net TV, Duel Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming.

Hakim Ziyech digadang-gadang akan menguatkan pertahanan Chelsea di musim ini lantaran penampilannya yang memukau pada saat melawan The Blues di Liga Champions musim lalu.

Hakim Ziyech bahkan ditempatkan pada posisi atas dari Kai Havertz, Timo Werner hingga Ben Chilwell yang bergabung dengan klub Chelsea di musim panas.

"Saya pikir Ziyech, dari semuanya, adalah orang yang paling ingin dia kembalikan karena dia memberikan sedikit perbedaan untuk Anda. Dia memberi Anda sedikit tipu daya, " kata Rio Ferdinand (41), dilansir dari The Sun.