Sosok Ki Do Hoon, Aktor Korea Tampan Muncul di Video Klip Rossa, Bikin Warganet Heboh

Aktor Ki Do Hoon dalam video klip Masih - Rossa

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Rossa membuat heboh setelah mengunggah teaser video klip single terbarunya berjudul 'Masih'.

Pasalnya, dalam video hadir aktor Korea tampan.

Dalam video tersebut, aktor yang diketahui bernama Ki Do Hoon itu terlihat berlari mendekat sambil melemparkan senyum manis.

"Gagal diriku melupa...tiap engkau menyapa," tulis Rossa dalam unggahannya.

Jadi siapa sosok Ki Do Hoon yang buat netizen termasuk penyanyi Lesti dan Prilly Latuconsina heboh di kolom komentar Rossa.

Ki Do Hoon diketahui lahir di Korea Selatan, 5 April 1995, sehingga tahun ini usianya sudah 25 tahun.

Menjadi artis dari SM Entertaiment, Ki Do Hoon juga dekat dengan Yoona SNSD karena keduanya pernah dipertemukan dalam drama The King in Love.

Sosoknya mencuri perhatian dan mulai populer ketika memerankan Yang Cha, pemuda misterius yang selalu memakai penutup mulut di drama Arthdal Chronicles episode pertama hingga ketiga, yang juga dibintangi Song Joong Ki.

Setelah itu, dia mendapat peran pendukung di drama Catch The Ghost dan Once Again.

Melalui akun Instagram @kidohun, Ki Do Hoon juga mengunggah cuplikan video lagu Masih milik Rossa.

Adapun video musik dari Rossa rencananya dirilis pada 13 November 2020.