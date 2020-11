Komoditi Makanan Sumbang 73,86 Persen Terhadap Garis Kemiskinan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Oleh karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) merasa perlu untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang sangat bertanggung jawab dalam ketersediaan bahan makanan.

"Pada Maret 2020, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,86 persen pada garis kemiskinan. Sedangkan Komoditi bukan makanan sebesar 26,14 persen," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo pada Webinar Ketahanan dan Swasembada Pangan Indonesia 2045 dalam Hubungan dengan Kualitas SDM, Senin (9/11/2020).

Ia mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan naik 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Presentase penduduk miskin pasa Maret 2020 sebesar 9,78 persen, naik 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

"Memang kontribusi dari konsumsi makanan menjadi penting karena mempengaruhi tingkat kemiskinan. Keluarga yang harus berkualitas dan mandiri ini sangat terpengaruh ketika dimasa pandemi ini mereka jatuh dalam keadaan miskin," katanya.

Dari sisi Garis Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 3,20 persen selama September 2019 hingga Maret 2020 yaitu dari Rp 440.538 per kapita perbulan lada September 2019 menjadi Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020.

"Dalam pembinaan kehidupan keluarga kami memperhatikan, ada daerah yang masih rawan pangan. Sebanyak 77 kabupaten rentan dan indeks ketahanan pangan rendah dengan sebaran di Provinsi Papua, Maluku, Sumbar, Sumut, dan sebagainya," kata Hasto.

Kabupaten yang rentan pangan diindikasikan oleh tingginya rasio konsumsi perkapita terhadap produksi bersih perkapita, tingginya prevalensi balita stunting, dan tingginya penduduk miskin.

"Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan adalah 4,27. Artinya kabupaten tersebut sangat tergantung kepada supply pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya," pungkasnya.

