OVO, Grab, dan Tokopedia Berkolaborasi Hadirkan Gelaran Promo 11.11 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Untuk memperkuat ekosistem digital terdepan di Indonesia dan demi memfasilitasi kebutuhan setiap pengguna dalam melakukan transaksi, OVO, platform pembayaran digital, rewards, dan layanan finansial, bersama Grab dan Tokopedia terus berinovasi dalam memberikan penawaran terbaik kepada para penggunanya dengan menghadirkan program OVO BOOM (Belanja OVO Mania) 11.11 yang berlangsung mulai dari tanggal 9 hingga 11 November 2020.

Baik OVO, Grab maupun Tokopedia menawarkan ragam promo menarik untuk pengguna, baik pengguna setia maupun yang pertama kali bertransaksi di masing-masing platform, tentunya dengan menggunakan OVO sebagai metode pembayarannya.

Program OVO BOOM 11.11 adalah kolaborasi strategis antara OVO, Grab dan Tokopedia sebagai bagian dari ekosistem digital terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan cross-use case pada platformnya sekaligus sebagai bentuk terima kasih kepada pengguna.

Riset menunjukkan bahwa faktor pendorong pengguna untuk melakukan transaksi dengan pembayaran digital adalah karena adanya layanan yang terkoneksi di dalam satu aplikasi dengan layanan lainnya, seperti e-commerce dan layanan transportasi. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna sehingga pengalaman bertransaksi pun menjadi lebih menyenangkan.

Head of Corporate Communication OVO, Harumi Supit mengatakan sebagai platform pembayaran yang senantiasa mendengarkan kebutuhan penggunanya, OVO menghadirkan program OVO BOOM 11.11 yang memanjakan pengguna setia OVO dengan berbagai penawaran promo menarik sebagai bentuk apresiasi.

"Penawaran tersebut dapat digunakan baik di OVO maupun di platform Grab dan Tokopedia sebagai mitra digital kami, yang sekaligus juga bermaksud untuk mendorong pengguna agar lebih memanfaatkan transaksi digital yang dinilai lebih aman dan nyaman," ujar Harumi.

Dengan demikian, program ini pun diharapkan mampu menekan laju penyebaran virus dengan meminimalisir kontak langsung dengan orang sekitar, dengan memanfaatkan pembayaran digital dan mengurangi penggunaan uang kartal.

Hal ini sejalan dengan komitmen OVO untuk mendorong pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia dan mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan dalam memanfaatkan transaksi digital.

Pada kesempatan yang sama, Anandhita Kasetra, Director of Payment and Financial Services, Grab Indonesia juga menyampaikan apresiasinya. Grab secara penuh mendukung dan mengapresiasi atas hadirnya program OVO BOOM 11.11 yang dilaksanakan serempak bersama kedua mitra strategis.

"Kedua mitra strategis kami, yaitu OVO dan Tokopedia, kami senantiasa ingin mempercepat dan memajukan ekonomi digital di Indonesia, serta terus berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian dan masyarakat. Kami harap dengan adanya gelaran promo OVO BOOM 11.11 dapat senantiasa memfasilitasi dan memudahkan akses untuk melengkapi kebutuhan para pengguna dari ketiga platform," ujarnya.