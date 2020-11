Jadwal Liga Italia - Duet Lautaro-Lukaku Kurang Garang, Inter Milan Seperti Ada Masalah

TRIBUN-MEDAN.com - Penampilan Inter Milan sat ini seperti ada masalah, ditambah lagi dengan duet Romelu Lukaku dengan Lautaro Martinez yang mulai kurang garang.

Jadwal Liga Italia pekan 8 akan berlangsung pada 21-23 November mendatang, di mana Inter Milan akan menghadapi tim asal kota Turin, Torino.

Laga Inter Milan vs Torino Liga Italia akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza, Minggu (22/11/2020) pukul 21.00 WIB.

Jelang laga Inter Milan vs Torino, melempemnya penampilan skuat Nerazzurri dalam semua ajang kompetisi musim ini tampaknya ada sesuatu hal yang tak berjalan dengan semestinya.

Tidak bisa dipungkiri, penampilan Inter Milan tak seeksplosif musim lalu di mana lini serang mereka mampu tampil garang nan tajam

Bukan menjadi rahasia kembali bahwa Inter Milan bersama Antonio Conte tengah dirundung masalah, khususnya dalam hal permainan.

Terbukti dalam delapan pertandingan terakhir, Nerazzurri hanya mampu membubuhkan satu kemenangan.

Tentu hasil tersebut bukanlah torehan yang bagus bagi klub sekaliber Inter Milan.

Dalam analisis berjudul "What is going wrong with Inter?' via Football Italia mendeskripsikan bahwa terjadi kesalahan di permainan Inter Milan.

Jika berbicara mengenai masalahnya, adalah hal yang kurang masuk akal jika Nerazzuri menggunakan alasan Covid-19 terkait penurunan performa mereka.