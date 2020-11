Perkuat Kegiatan UMKM, PGN Adakan Pelatihan di Desa Binaan Panaran Kepri

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melaksanakan program pembinaan dan pelatihan UMKM untuk Kelompok Perempuan Kreatif Mandiri (KPKM) di Desa Binaan Panaran, Kelurahan Tembesi.

Area ini berlokasi di dekat Offstake Station (station gas) Ring 1 Panaran, Kota Batam, Kepulauan Riau.

PGN bekerja sama dengan CECT Trisakti, sebagai pendamping pelatihan. CECT (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector) Trisakti merupakan pusat studi dibawah Universitas Trisakti dan berfungsi sebagai konsultan CSR di Jakarta.

Dalam pelatihan ini, mencakup pelatihan pembuatan ezo enzim dan eco print, pembuatan makanan ringan yang bisa diperjualbelikan, serta bantuan perizinan dan peralatan usaha.

Pelatihan memerlukan pendamping, karena masyarakat belum siap untuk berjalan sendiri. Maka adanya pendamping berfungsi untuk penguatan dan manajemen kelompok (tata kelola), keuangan, bagi hasil, resolusi konflik, dan pengembangan bisnis.

"Dari kegiatan ini ditargetkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan dan memperkuat kegiatan UMKM atau ekonomi kreatif, serta menciptakan lapangan usaha baru untuk masyarakat. Mengingat pengembangan Desa Binaan Panaran berbasis pariwisata. Di sisi lain, juga untuk persiapan PROPER 2021," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, (10/11/2020).

Rachmat menambahkan, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi perusahaan yakni menciptakan hubungan baik antara PGN dengan masyarakat.

Selain itu, dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Program pelatihan UMKM maupun Desa Binaan Panaran termasuk salah satu program CSR PGN unggulan tahun 2020 dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tahun ini, PGN telah merealisasikan anggaran di bidang tersebut sekitar Rp1,2 Miliar," jelasnya.