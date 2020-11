Agnes Mo dan Raisa, Inilah 9 Foto Artis Indonesia di 100 Wanita Tercantik Versi TC Candler 2020

TRIBUN-MEDAN.COM - Selain Agnez Mo dan Raisa, 9 daftar nomine artis Indonesia yang masuk daftar 100 wanita tercantik.

Inilah daftar selengkapnya.

Baca juga: SETELAH Bupati Labura Buyung, Bocoran KPK akan Tahan 2 Kapala Daerah, Identitasnya Bikin Penasaran

Baca juga: Jadwal Siaran Bola Malam Ini, Belanda Vs Spanyol, Ulangan Piala Dunia 2010, Live Streaming Mola TV

Nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler untuk 2020 sudah resmi dirilis.

Dalam daftar The 100 Most Beautiful Women in The World 2020 versi TC Candler itu, beberapa selebritas perempuan Tanah Air bersanding dengan sejumlah artis papan atas Asia hingga Hollywood.

Baca juga: BUKTI BARU Temuan Pakar Telematika di Video Mirip Artis, Gisel Berani Jamin tak Bikin Video Panas

Nominasi yang dikeluarkan secara bertahap oleh TC Candler itu bisa dilihat melalui akun Instagram resmi @tccandler.

Berikut ada sembilan nomine artis Indonesia yang masuk daftar 100 wanita tercantik, dirangkum Kompas.com, Selasa (10/11/2020):

1. Raisa

Raisa (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

Penyanyi bersuara emas, Raisa, menjadi salah satu nominate 100 wanita tercantik tahun 2020 di dunia versi TC Candler.

Baca juga: Peluang Prabowo di Pilpres 2024 Besar, Prabowo Subianto Dijagokan Gerindra Jadi Calon Presiden

Ini bukan pertama kalinya bagi istri Hamish Daud itu masuk ke dalam nominasi 100 wanita tercantik versi TC Candler.

Bersaing dengan banyak selebritas lain, termasuk penyanyi Ariana Grande dan Irene Red Velvet, penggemar berharap Raisa dapat menjadi juara pertama.

2. Citra Kirana