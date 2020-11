Puluhan Pelatih Sepakbola Ikuti Kursus Kepelatihan Lisensi PSSI C Diploma 2020 di Rantauprapat

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 23 pelatih sepakbola mengikuti kursus kepelatihan lisensi PSSI C Diploma tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Asprov PSSI) Sumatera Utara (Sumut) dan jajarannya.

Kegiatan kursus pelatih lisensi PSSI C Diploma yang digelar di Komplek Stadion Binaraga Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 7-19 November 2020.

Sekjen Asprov PSSI Sumut, Fityan Hamdy mengatakan panitia kursus kepelatihan lisensi PSSI C Diploma tahun 2020 di Rantauprapat juga menerapkan protokol kesehatan kepada setiap peserta. Selain itu para pelatih yang mengikuti kursus wajib mengenakan masker ketika menjalani pembelajaran di dalam ruang kelas. Langkah ini dilakukan untuk minimalisir ada nya penyebaran virus Corona.

"Setiap mau masuk kelas dan lapangan diwajibkan mencuci tangan. Wajib masker sebelum masuk kelas," ujarnya, Rabu (11/11/2020).

Fityan menjelaskan, para pelatih yang mengikuti kursus kepelatihan lisensi PSSI C Diploma tahun 2020 ini merupakan mereka yang masih memiliki lisensi pelatih di bawah C PSSI. Umumnya para pelatih yang mengikuti kursus C PSSI masih berlisensi lama yakni D, C, maupun B Nasional. Adapun diketahui, lisensi PSSI C Diploma ini selevel dengan lisensi C AFC.

"Kita tetap menerapkan protokoler kesehatan, panitia ada memberikan masker dan handsiniteser," imbuhnya.

Lebih lanjut Fityan menambahkan, usai kursus pelatih C PSSI Diploma tersebut selesai digelar, rencananya para pelatih akan menjalani laga eksibisi menghadapi Labuhanbatu All Stars. Harapannya dari kursus ini akan muncul pelatih-pelatih yang nantinya dapat berbicara di kancah nasional dan bisa membawa tim-tim usia muda dan melahitkan pesepakbola profesional dan berprestasi.

"Iya Benar, sesudah acara penutupan 19 November akan dilaksanakan pertandingan eksibisi antara peserta dan Labuhanbatu All Stars," pungkasnya.

Berikut daftar peserta kursus pelatih lisensi PSSI C Diploma tahun 2020 di Rantauprapat:

BUDI SENTOSA SIANTURI ( B )

BUDI SARIANTO ( C )

DHARMA BAKTI ( D )

RIDHO KURNIAWAN ( D )

YUDI ALAMSYAH ( D )

AGUNG PRATAMA HARAHAP ( D )

SYAFRIZAL ( D )

MARSAM ( D )

SETUJUONO ( C )

SAFRI ERLIWAN ( C )

DANTA ( D )

YOGA PRATAMA ( D )

MARDIANTO ( D / GK )

OOS ROSIDI ( D )

IRWANTO ( D )

SUTAN ALAMSYAH DAULAY ( D )

ASHABUL YAMIN ( YAD )

EBEN SIREGAR ( D )

JEFFREY AL GHANIY ( D )

DEDY GUSMAWAN ( Timnas )

DEDI KURNIAWAN ( D )

M. ARIEF HIDAYAT HARAHAP ( D )

SUPRIONO ( D )

(Can/Tribun-medan.com)