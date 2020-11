Sirajuddin Mahmud dan Zaskia Gotik Akhirnya Ungkapkan Nama Bayi Perempuannya, Hal Ini Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah menunggu, akhirnya terungkap nama anak Zaskia Gotik yang baru lahir.

Terungkapnya nama anak Zaskia Gotik ini awalnya dibocorkan sang suami, Sirajuddin Mahmud.

Seperti diketahui, Zaskia Gotik sudah melahirkan anak pertamanya dari Sirajuddin Mahmud pada Sabtu (7/11/2020).

Kelahiran anak Zaskia Gotik ini menjadi anak kedua bagi Sirajuddin Mahmud.

Pasalnya, Sirajuddin Mahmud sempat menikah dengan Imel Putri Cahyati dan punya anak meski kemudian bercerai.

Kini selepas punya anak kedua, Sirajuddin Mahmud langsung bagikan kabar bahagianya lewat Instagram Story.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu mulanya mengunggah tulisan yang menyatakan bahwa ia telah dikaruniai anak perempuan.

"Alhamdulillah welcome to the world my love (emoji anak perempuan)," tulis Sirajuddin Mahmud, dikutip TribunnewsBogor.com, Sabtu (7/11/2020).

Sirajuddin Mahmud bagikan kabar kelahiran anak keduanya dari Zaskia Gotik ()

Diketahui, Zaskia Gotik melahirkan bayi kelamin perempuan secara prematur lantaran lebih cepat satu bulan dari prediksi dokter. Hal itu juga yang diungkapkan Sirajuddin.

"Telah lahir anak kedua kami pada tgl 7 nov pukul 15.15 WIB, prematur namun lahir secara normal dan sehat wal afiat aamiin YRA," tulis Sirajuddin Mahmud.

Salah satu rekan Zaskia Gotik, Bohay menuturkan mulanya Zaskia diperkirakan akan baru melahirkan 25 Desember mendatang.