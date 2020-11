Nonton TV Online Agentina vs Paraguay, Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Kick Off 07.00 Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Nonton TV Online Argentina vs Paraguay Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Live Streaming Mola TV

Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol pertemukan Argentina vs Paraguay, Jumat 13 November 2020.

Berikut Prediksi Susunan Pemain Lionel Messi dkk, head to head (H2H) dan Live Streaming Argentina vs Paraguay.

Tonton Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol yang tersaji di Live Streaming TV Online Mola TV Jumat (13/10/2020).

Duel Argentina vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol bisa ditonton mulai pukul 07.00 WIB via Live Streaming Mola TV.

Link Live Streaming Argentina vs Paraguay di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Jika dalam duel Argentina vs Paraguay via Live Streaming Mola TV ini, Lionel Messi dkk menang mana berpeluang menduduki puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Baca juga: Nasib Gisel Imbas Hebohnya Video Syur, Terancam Kehilangan Gempita, Komnas PA: Tanggung Jawablah!

Baca juga: Fakta Baru Video Syur Mirip Gisel, Klarifikasi Adhietya Mukti, Roy Suryo: Kemiripan Gisel 70 Persen

Baca juga: Pengakuan Iyut VB, Aktivis Buruh Kaget Diajak Temui Habib Rizieq, Akui Dulu Jadi Pioneer Islamphobia

Lionel Messi dkk. tengah berada pada tren bagus usai memenangi dua laga awal, yakni 1-0 vs Ekuador dan 2-1 atas Bolivia.

Di dua laga tersebut, pilar-pilar tim Tango tampil pada dan berhasil memenangkan pertandingan.

Namun, jika berkaca pada sejarah pertemuan kedua tim, tak mudah bagi Argentina untuk bisa menekuk Paraguay.