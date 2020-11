Audrey Sebayang, Remaja Asal Medan Akan Wakili Indonesia ke Tingkat Asia Tahun 2021

TRIBUN-MEDAN.com - Rasa haru dan tak percaya saat nama Audrey Sebayang, siswa asal Medan ini disebut menjadi juara 1 Duta Siswa Berprestasi tingkat Nasional 2020.

Terseleksi dari 4000 peserta di seluruh Indonesia, Audrey maju bersama tiga peserta lainnya yakni Samarinda, Surabaya, dan Semarang untuk merebut juara satu yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober lalu.

"Rasanya senang juga makasih sama orang sekitar yang udah kasih semangat dan saran. Rasa lelah juga terbayarkan dengan menjadi juara satu se-Indonesia. Ini gak mudah juga tapi adanya support dari teman dan guru serta orang tua juga pokoknya bangga dengan diri sendiri dan orang sekitar, ungkap Audrey kepada Tribun Medan, Sabtu (14/11/2020).

Dalam mengikuti ajang Duta Siswa Berprestasi Nasional, Audrey mengikuti karantina selama empat hari di Yogyakarta dengan beragam aktivitas.

"Karantina empat hari tiga malam di Yogyakarta. Kalau disana kita tes kepribadian dan interview karena penilaiannya tinggi sekitar 60 persen. Disana kita juga diuji untuk spontanitas dengan dikasih pertanyaan dan akan dilihat gimana kita menjawabnya dan juga ada juga pidato-pidato, jadi ini lebih ke publik speaking.

Tidak hanya public speaking, Audrey dan empat peserta lainnya juga ditantang untuk menampilkan bakat. Kali ini Audrey memadukan drama, tarian, dan musik mengenai cerita Danau Toba di tengah pandemi Covid-19.

"Tes bakat ini via daring tentang cerita Gunung Sinabung dan masa pandemi Covid. Jadi disini Audrey jadikan satu dalam bentuk tarian, drama, dan musik. Itu tentang bagaimana masyarakat Karo bertahan dalam erupsi Sinabung dan Pandemi Covid-19," tuturnya.

Selama empat hari di Yogyakarta, Audrey mengakui mendapat pengalaman berharga yang dapat ia tanamkan saat kembali ke Medan, diantaranya rasa tanggung jawab, fokus, dan menjalin hubungan dari berbagai provinsi.

Jadi Jawara Duta Siswa Berprestasi Nasional tidak hanya berhenti di Yogyakarta saja. Tahun 2021 mendatang, Audrey akan menjadi perwakilan dari Indonesia untuk melaju dalam kompetisi Miss Teen of The Year di Thailand.

"Di 2021, Audrey akan ikut Miss Teen of The Year tingkat Asia di Thailand. Jadi perwakilan dari Indonesia nanti penilaiannya kurang lebih sama, tapi nanti akan lebih dibutuhkan untuk tingkat bahasa dan juga kalau kita bisa bahasa lain akan menjadi nilai plus juga," kata Audrey.