Masa Depan Papua dalam Pusaran Korupsi (Otsus)

Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely,

Sir John Emerich Edward Dalberg-Acton (1837 & 1869)

PERISTIWA gugurnya seorang prajurit TNI-AD beberapa hari yang lalu di Kabupaten Intan Jaya Papua akibat kontak tembak dengan gerombolan bersenjata OPM, menjadi keprihatinan bagi kita.

Hal ini tidak hanya menambah deretan peristiwa kekerasan dan korban di Tanah Papua yang terus berjatuhan, namun juga menyisakan sederet pertanyaan seperti; darimana OPM memperoleh persenjataan modern? Siapa pemasok senjata-senjata itu dan darimana asal pendanaan OPM selama ini?

Dua pertanyaan awal, sudah terjawab sebagian melalui peristiwa tertangkapnya oknum aparat keamanan yang melakukan transaksi jual beli senjata dan peluru dengan gerombolan bersenjata OPM di Nabire pekan lalu.

Namun pertanyaan besarnya adalah darimana asal muasal pendanaan aksi-aksi OPM selama ini? Dan apa evaluasi kucuran dana Otsus sebesar 126,99 triliun rupiah selama ini? Apakah kasus- kasus korupsi dana otsus tersebut ada kaitannya dengan aksi-aksi OPM selama ini?

Follow the Money

Tahun 1974, ada sebuah buku berjudul “All The President’s Men” yang ditulis oleh dua jurnalis investigasi Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward yang melakukan penyelidikan skandal Watergate yang memaksa Presiden AS ke-37 Richard Nixon untuk mengundurkan diri.

Sejak saat itu, istilah “follow the money” menjadi sangat populer bahwa political corruption can be brought to light by examining money transfer between parties (korupsi yang bersifat politis dapat dijelaskan dengan memeriksa aliran dana di antara pihak-pihak yang saling berkaitan).

Dengan pemahaman di atas, kita sama-sama telusuri berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Papua dengan follow where the money goes. Dimulai dari dana Otsus 126,99 triliun rupiah yang mengalir ke Papua dan Papua Barat selama hampir 20 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 13,12% lebih besar dari kuartal sebelumnya yaitu 10,44%.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa untuk wilayah Indonesia Timur, kondisi ekonomi tercatat negatif hingga minus 7,44%. Sebenarnya Maluku, Papua Barat masih cukup bagus hanya yang menarik ke bawah adalah Provinsi Papua yang mengalami kontraksi sebesar 15,7%.