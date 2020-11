Saat Melihat Pacar Baru Gading Marten, Gempita: She Is so Pretty, Aku Mau Punya Mama Dua

TRIBUN-MEDAN.COM - Gisella Anastasia dan Gading Marten sempat sepakat untuk menerjemahkan hubungan barunya dengan pasangan masing-masing adalah sebagai teman untuk Gempita Nora Marten.

Tujuannya adalah agar Gempita tidak bingung dengan transisi kedua orang tuanya pascacerai.

Gisella Anastasia sempat mengenalkan Wijaya Saputra sebagai teman.

Kemudian Gisella Anastasia tahu jika Gempita juga sudah mengenal sosok teman dekat dari ayahnya.

"Akhirnya dia sadar papanya juga punya teman dekat, she is so pretty."

"Terus dia (Gempita) bilang aku mau punya mama dua," kata Gisella Anastasia di kanal YouTube Denada Official.

Gisella menyimpulkan, anaknya sudah paham dengan kehidupan baru kedua orang tuanya.

Mulai dari istrilah 'pisah kingdom' hingga sadar jika Gisella dan Gading sudah sama-sama punya pacar baru.

Gisella pun bersyukur anaknya bisa menerima keadaan tersebut dengan hati yang besar.

"Dia punya hati yang besar banget," tandasnya.

(*)

