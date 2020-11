Gisel Dapat Ucapan Selamat Ulangtahun dari Mantan Suaminya, Kirim Foto Putri Semata wayang Mereka

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Gading Marten mengucapkan selamat ulangtahun kepada Gisella Anastasia, mantan istrinya.

Gisel merayakan ulang tahun ke-30 pada Senin 16 November 2020.

Bahkan Gading Marten turut menyertakan foto Gempita Nora Marten, putri semata wayang mereka.

"Happy birthday mama Gempi @gisel_la all the best," tulis Gading Marten dalam keterangan foto yang diunggahnya lewat Insta Story di akun @gadiiing, Senin.

Kebersamaan Gading dengan Gisel dan Gempita (instagram/gisel_la)

Tak lupa, Gading Marten juga menyelipkan harapan agar ibu dari anaknya itu selalu bahagia.

"Always happy," tulis Gading lagi.

Sementara itu, di Instagram pribadinya, Gisel juga mengunggah video ucapan selamat ulang tahun dari Gempi.

Dalam unggahan video tersebut, Gempi bangun dari tidurnya untuk memberikan ucapan ulang tahun.

"Happy birthday mam," kata Gempi.

Gempi juga terlihat memberikan kue dan bunga untuk Gisel.