Nikita Mirzani VS ustaz Maaher, Nyai akan Buat Laporan ke Polda Metro: Sama Gue Nggak Bakal Lolos

TRIBUN-MEDAN.com - PRESENTER Nikita Mirzani akan melaporkan ustaz Maaher ke Polda Metro Jaya,

Nikita Mirzani menyampaikan niat untuk melaporkan ustaz Maaher melalui Instagram Stroriesnya.

"Btw (by the way), gue akan bikin laporan buat elo di Polda.

Kalau orang nggak bisa penjarain elo, sama gue nggak bakal lolos," tulis Nikita Mirzani, Minggu (15/11/2020).

Pelaporan dipicu cara bicara ustaz Maaher yang kasar.

"Kepadamu hei b*** betina, l**** oplosan penjual s*l*ngk*ng*n, saya himbau dalam kurung waktu 1 kali 24 jam, kau tidak melakukan permintaan maaf kepada publik secara terbuka.

Saya dan 800 orang pembela orang akan mengelung rumahmu," ancam ustaz Maaher At-Thuwailibi dalam video yang tersebar di media sosial.

Nikita Mirzani tanggapi ancaman rumahnya akan dikepung

Sementara advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang menilai apa yang diucapkan atau dilontarkan oleh seorang diduga Ustaz Maaher At-Thuwailibi itu memenuhi unsur pidana.

Sebagai contoh kecil kasus yang pernah ditangani oleh Law Firm Togar Situmorang yakni klien ditetapkan menjadi tersangka karena men-tag seseorang.

"Bayangkan hanya men-tag nama seseorang dengan kata Monyet saja bisa ditetapkan menjadi tersangka, apalagi dengan hal ini?," katanya seperti dilansir TribunJakarta, Sabtu.