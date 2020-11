LIVE Mola TV Jam 06.00 WIB, Uruguay Vs Brasil, Neymar dan Suarez Absen, Head to Head Kedua Tim

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Uruguay vs Brasil

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sarat gengsi akan tersaji antara Uruguay vs Brasil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol, Rabu (18/11/2020) pagi.

Pertandingan Timnas Uruguay kontra Timnas Brazil berlangsung Rabu (18/11/2020) mulai pukul 06.00 Wib.

Live Streaming Uruguay vs Brasil dapat diakses via TV Online Mola TV. Link live Streaming Uruguay vs Brasil tersedia di akhir artikel ini.

Berikut prediksi, head to head (H2H) dan jadwal Uruguay vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol.

Berada di papan atas klasemen sementara, Brasil kembali mengincar poin penuh di Centenario Stadium, Urugay.

Di sisi lain, Uruguay yang dilatih Oscar Tabarez itu yang di dua laga pertama meraih masing-masing satu kemenangan dan kekalahan, juga berambisi mengamankan tiga poin atas Tim Samba.

Beruntung bagi Uruguay karena bintang Brasil Neymar dipastikan absen di pertandingan ini.

Pasalnya, bintang Paris Saint-Germain itu jadi pahlawan kemenangan Brasil atas Uruguay di pertemuan terakhir, 2018 lalu.

Neymar yang sudah sempat dipanggil untuk memperkuat skuat Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022, menglami cedera dan tak bermain.

Kepala dokter timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, mengungkapkan sendiri hal tersebut.