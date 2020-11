PGN Raih 16 Penghargaan ESG Awards 2020

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam menjalankan seluruh bisnis pemanfaatan dan utilsiasi gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Sub Holding Gas dari PT Pertamina (Persero) senantiasa memperhatikan seluruh aspek 3P yaitu Profit (aspek ekonomi), People (aspek sosial), dan Planet (aspek lingkungan).

Hal ini sesuai dengan semangat PGN agar energi baik gas bumi dapat disebarluaskan ke seluruh bidang, termasuk pengelolaan sosial dan environment.

Selanjutnya, atas keterbukaan perusahaan dalam pengungkapan environmental, social, dan governance (lingkungan, sosial, dan tata kelola), PGN mendapatkan apresiasi Environmental, Social, Governance (ESG) Awards 2020.

Acara ini digelar atas kerjasama Bumi Global Karbon dan Majalah Investor – Berita Satu Media Holding, (17/11/2020).

PGN berhasil meraih 16 Penghargaan ESG Terbaik 2020 pada kategori berikut, Keterbukaan ESG BUMN Terbaik, Keterbukaan ESG BUMN Non Bank Terbaik, Keterbukaan ESG Emiten Terbaik, Keterbukaan ESG Emiten Sektor Infrastruktur Terbaik, Keterbukaan Environmental (E) Emiten Sektor Infrastruktur Terbaik.

Keterbukaan Social (S) Emiten Sektor Infrastruktur Terbaik, Keterbukaan Governance (G) Emiten Sektor Infrastruktur Terbaik, Keterbukaan Environmental (E) Emiten Terbaik, Keterbukaan Social (S) Emiten Terbaik, Keterbukaan Governance (G) Emiten Terbaik, Keterbukaan Environmental (E) BUMN Terbaik, Keterbukaan Social (S) BUMN Terbaik, Keterbukaan Governance (G) BUMN Terbaik, Keterbukaan Environmental (E) BUMN Non Bank Terbaik, Keterbukaan Social (S) BUMN Non Bank Terbaik, dan Keterbukaan Governance (G) BUMN Non Bank Terbaik.

“Puji syukur, PGN berhasil mendapatkan apresiasi pada setiap kategori yang ada, khususnya kategori BUMN sektor non perbankan. Dengan penghargaan ini, PGN termotivasi untuk terus memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, seiring dengan tetap fokus menjalankan seluruh bisnis utama dalam penyaluran gas bumi," ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.

Rachmat mengatakan, isu ESG sudah menjadi isu global dengan disetujuinya platform Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan kebermanfaatan secara ekonomi, sosial, dan tetap memberikan kelestarian lingkungan sekitar.

Sementara itu Founder PT Bumi Global Karbon, Deni Daruri mengatakan bahwa penerima penghargaan ajang penghargaan ini dilihat dari Laporan Keberlanjutan dan Annual Report 2019, kemudian dinilai berdasarkan sejumlah faktor berdasarkan capital market di dunia yang ditemukan 33 faktor yaitu 11 faktor environment, 11 faktor governance, dan 11 faktor social.

"33 faktor tersebut juga dikombinasikan dengan peraturan SDGs di Indonesia seperti Perpres, P-OJK, maupun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang di NDC Indonesia," ujar Deni.