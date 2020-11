JADWAL Siaran Langsung Liga Champions Olympiakos vs M City, Inter Milan vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut Jadwal Siaran langsung Liga Champions matchday 4.

Duel pertaruhan bagi sejumlah tim untuk bertahan atau gugur di fase grup.

Liga Champions matchday 4 bakal mempertemukan tim-tim menarik seperti Rennais vs Chelsea, Juventus vs Ferencvaros, Dynamo Kiev vs Barcelona, Manchester United vs Istanbul BB, Bayern Munchen vs Salzbourg, Inter Milan vs Real Madrid, hingga Liverpool vs Atalanta.

Piala Liga Champions (www.uefa.com)

Siaran langsung Liga Champions matchday 4 akan kembali tayang di SCTV / Vidio dan juga via link live streaming channel TV partner UEFA.

Jadwal Liga Champions fase grup matchday 4 menjadi pertaruhan bagi sejumlah tim untuk bertahan atau gugur di fase grup.

Di match day 4, Inter Milan, Paris Saint-Germain (PSG) adalah diantara tim besar yang nyawanya terancam di fase grup, mengingat posisi buruk mereka di Klasemen Liga Champions.

Di grup B, ada pertandingan penting Inter Milan vs Real Madrid.

Inter Milan yang kalah 3-2 dari Real Madrid di Stadion Alfredo di Stefano, akan bergantian menjadi tuan rumah.

Kesempatan untuk membalas dendam sekaligus menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya.