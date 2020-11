7 Klub Akan Ramaikan Pertandingan Amal Buat Legenda PSMS Medan Parlin Siagian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Managemen PSMS Medan akan melakukan pertandingan amal untuk Parlin Siagian.

Rencananya pertandingan amal yang akan dilakukan di Kebun Bunga ini bergulir pada 29 November 2020.

"Kalau tidak salah ada 7 tim nanti yang akan turut serta dalam pertandingan amal yang akan kita lakukan untuk mengenang Parlin Siagian," kata Sekum PSMS Medan Julius Raja, Sabtu (21/11/2020).

Dalam pertandingan amal itu, pihaknya akan mengundang tokoh sepakbola, tokoh olahraga, dan tokoh pejabat.

"Itu dilakukan karena Parlin Siagian benar-benar legen yang banyak jasanya di Sepakbola di beberapa daerah," ungkapnya.

Adapun tim yang sudah dicatat yang akan bertanding, yakni mantan PSMS Medan, Tim Kantor Pajak, Bank Sumut, Kosek, Old Friend, PSDS All Star dan Persiraja All Star.

"PSDS all Star dan Persiraja All Star kita turut sertakan, karena beliau pernah melatih di kedua klub tersebut," ujar pria yang akrab disapa King ini.

Begitupun, akunya, pihaknya akan kordinasi dengan beberapa tim yang lain mana tau mau bergabung dalam pertandingan amal ini.

"Kita juga nanti akan mengundang Ketua KONI. Dan kita akan lakukan hal yang sama dengan Ricky Yakobi," katanya.

King menyatakan setiap mantan pemain PSMS yang meninggal yang dilakukan pertama yaitu, naikkan bendera setengah tiang, Perwakilan PSMS mengunjungi keluarganya baik muslim maupun Kristen dan ketiga membuat pertandingan amal.

"Hasil sumbangan semua diberikan kepada keluarga mantan pemain PSMS yang sudah berpulang ke Sang Khalik," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)