Aksi Jesica Nababan, Selebgram Medan Buka-bukaan Status Perawan hingga Cowok Idaman, Foto-fotonya

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah sosok Jesica Nababan. Selebgram cantik asal Medan.

Parasnya yang menawan membikin warganet ataupun fansnya di media sosial banyak yang ingin tahu.

Aksinya buka-bukaan bongkar status keperawanan dan cowok idaman ke warganet.

Baru-baru ini Jesica Nababan mengadakan mengadakan QnA atau Question dan Answer tentang dirinya di akun instagramnya resminya @ckjesss.

Pertanyaan dari netizen itu akan ia jawab jujur di akun youtube resminya.

"Time QnA all! Yuk yg mau bertanya seputar diriku coment down below ya.. aku pilih pertanyaan yg bagus dan nanti aku jawab di youtube ku hehe jadi sebisa mungkin pertanyaan yg menarik yahh," tulis Jesica Nababan pada caption fotonya di akun instagram resmi miliknya.

Melihat postingan dari Jesica Nababan ini, warganet pun ramai-ramai mengajukan pertanyaan.

Berbagai pertanyaan pun meluncur di kolom komentar postingan Jesica Nababan itu.

Dikutip Tribunmedan.com dari TribunPekanbaru.com, hingga berita ini dilansir, postingan Selebgram Cantik Medan itu sudah disukai 51.5 ribu dan dikomentari 650 netizen.

Pertanyaan netizen terkait banyak hal, mulai dari umur, jodoh, pacar, pernikahan, ukuran dada, pengalaman hidup, bisa BO hingga status keperawanan apakah masih perawan ting atau suah tidak perawan dan tipe cowok idaman Jesica Nababan.