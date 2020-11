Gisella Anastasia Kesal dengan Komentar Netizen yang Kerap Menyuruhnya Balikan dengan Gading Marten

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel membeberkan komentar netizen di media sosial yang membuatnya geram.

Hal itu disampaikan Gisel saat curhat kepada Denada Tambunan di YouTube Denada Official.

Gisel semula diminta menunjukkan hal yang belum diketahui publik tentang dirinya oleh Denada.

Gading Marten, Gempita Nora Marten, dan Gisella Anastasia. (Instagram @gisel_la)

Namun, pacar pebasket Wijaya Saputra itu menegaskan sebagai selebrtiti dirinya sudah amat terekspos dan tidak ada rahasia darinya.

"Soalnya aku juga bukan tipe yang ini loh aku gini," ujar Gisel dikutip TriunWow.com, Sabtu (21/10/2020).

"Karena aku percaya kita ngelakuin apa sehari-hari tuh sedikit banyak sebenernya mereka lihat kok, we're all an open book."

"Cuma kadang kalau di sosmed nggak bisa kelihatan semua yang aku kerjain, nggak semuanya terlihat."

Artis yang belakangan namanya terseret kasus video asusila itu lantas mengungkap satu hal yang membuatnya kesal kepada netizen.

Ia gemas masih menerima 'nyinyiran' yang memintanya untuk rujuk dengan Gading Marten.

Apalagi natizen seolah-olah menghakimi dengan membawa-bawa soal kebahagiaan Gempi.