Keponakan Ashanty Ini Kini Tampil Bak Perempuan Tulen, Akui Bukan Tipe Orang yang Suka Cari Sensasi

TRIBUN-MEDAN.com- Millen Cyrus mengatakan bahwa dirinya tak masalah apabila disebut sebagai transgender.

Millen Cyrus memilih mengubah penampilannya menjadi seperti wanita, meski terlahir sebagai laki-laki.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (19/11/2020).

Millendaru dan Ashanty (Suryamalang.com/kolase instagram @ashanty_ash/@millencyrus)

"Kalau siapa aku ya, this is me Millen, orang mau nyebut aku transgender atau apapun iya nggak ada masalah."

"Dan apa yang orang judging aku," kata Millen Cyrus.

Di sisi lain, Millen Cyrus membantah dirinya penyuka sesama jenis.

Pasalnya, keponakan Ashanty ini merasa dirinya adalah seorang wanita.

Millen dan Pacarnya, Ashanty (Instagram @millencyrus @ashanty_ash)

"Kayak kata orang gay, i'm not gay. Mungkin pandangan gay ke kita itu karena penampilan seperti wanita," ungkap Millen.

"Ada yang cap gay, it is not," sambungnya.