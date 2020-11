Promo di Camro Coffee, Beli Dua Gratis Satu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dapatkan penawaran menarik promo Camro Coffee, beli dua minuman kopi gratis satu minuman kopi. Promo ini berlaku hingga akhir Desember 2020.

"Bagi pelanggan yang ingin memesan minuman kopi varian apa saja, beli dua minuman gratis satu minuman, promo ini hingga akhir tahun," ujar Pemilik Camro Coffee, Teuku Mulyadi, Sabtu (21/11/2020).

Ia mengatakan pihaknya menyediakan biji kopi pilihan dari berbagai daerah khususnya Aceh dan Sumatera Utara.

Biji kopi tersebut dikemas dalam empat kemasan yakni 100 gram, 250 gram, 500 gram dan 1 kilogram.

Harga satu kemasan tersebut mulai dari Rp 30 ribu hingga 285 ribu per kilogram. Biji kopi ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia.

"Kita sudah kirim biji kopi ke Jawa, Riau, dan daerah lainnya. Yang paling banyak dipesan konsumen itu yang isi 250 gram," ucapnya.

Ia menjelaskan, biji kopinya ini pernah ikut kontes di Perancis dan mendapat medali perunggu. Penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL Paris, Perancis pada tahun 2018.

AVPA atau Agency for the Valorization of the Agricultural Products merupakan organisasi Perancis yang bertujuan membantu para produsen produk pertanian dari seluruh dunia untuk memasarkan produk mereka di pasar Eropa.

"Kontes kopi itu dari AVPA dan pesertanya datang dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada 23 produsen yang menang termasuklah kopi gayo saya ini," ucap Teuku.

Untuk cara penyeduhan kopi yang tepat kata Teuku, dengan dicampur air panas sekitar 85 derajat sampai 90 derajat.

Bila tidak punya termometer kopi bisa menakar air mendidih yang didiamkan lebih kurang lima menit lalu kopi diseduh.

Dalam penyeduhan kopi itu pun sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan (tidak langsung masuk penuh). Kemudian tunggu selama lima menit, agar bubuk kopi turun lalu kopi bisa dinikmati.

(nat/tribun-medan.com)