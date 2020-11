Pevita Pearce Pamer Kedekatan dengan Adik Mantan Pacar Maudy Ayunda, Mulai Go Public Arsyah Rasyid

Pevita Pearce Pamer Kedekatan dengan Adik Mantan Pacar Maudy Ayunda, Mulai Go Public

TRIBUN-MEDAN.com- Pevita Pearce memiliki hubungan dekat dengan Arsyah Rasyid, yang juga mantan kekasih Maudy Ayunda.

Kedekatan keduanya terlihat dari unggahan adik Arsyah di Instagram, Minggu (22/11/2020).

Baca juga: Rio Ramadhan Kenalkan Kekasih Baru, Takut Disebut Settingan : Adik Kelas Aku di Home Schooling

Arsyah Rasyid dan Pevita Pearce. (Instagram/arsyahrasyid/pevpearce)

Artricia mengunggah potretnya bersama Arsyah.

Pada caption Artricia terlihat menuliskan ucapan terima kasihnya kepada sang kakak.

Keduanya rupanya kerap berbagi bersama.

Terlebih sejak kakak keduanya sudah menikah.

Begini ungkapan yang dituliskan oleh Artricia:

Designated roommates during family holidays

ever since our sister got married in 2013.

Pevita, Arsyah dan adik Arsyah (instagram)

Baca juga: Sang Ibu Berkali-kali Peluk Foto Almarhum Ketiga Anaknya saat Nyanyikan Lagu Marsirang Ma Hape