Anda Ingin Investasi Emas? Tunggu hingga 20 Januari

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga emas sepekan terakhir mengalami penurunan. Tren penurunan harga emas ini memang akan merugikan investor emas. Terlebih bagi mereka yang telah membeli emas dengan harga lebih mahal dibandingkan harga saat ini. Harga emas tersebut menjadi indikator bahwa saat ini emas memang memudar daya tariknya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan, dalam sepekan terakhir, emas dunia juga kecenderungan membentuk tren turun. Meski pun di dua hari menjelang akhir pekan kemarin, emas mencoba untuk kembali rebound.

Baca juga: Setelah Berhari-hari Anjlok, Harga Emas Antam di Sumut Sudah 5 Hari Stagnan, Daftar Harga Pegadaian

"Namun tetap saja harga emas dunia masih lebih rendah akhir pekan kemarin dibandingkan dengan penutupan dua pekan lalu," ujar Gunawan, Senin (23/11/2020).

Ia mengatakan, kalau harga emas domestik turun, pemicunya ada dua. Pertama, mata uang rupiah yang menguat dalam sepekan terakhir dan kedua, harga emas itu sendiri yang juga mengalami penurunan kinerjanya.

Harga emas saat ini berada di kisaran $ 1.870 per ons troy. Kalau dirupiahkan, harga emas murni di kisaran angka 853 ribuan per gram. Mengacu pada rupiah di kisaran 14.150 per US Dolar.

Diakuinya, jadi kalau ada butik menjual emas harganya masih di kisaran Rp 970 ribu ke atas. Tapi kalau investor mau menjual emas ke butik, harganya tidak jauh berbeda dari kisaran Rp 853 ribuan per gram saat ini.

"Memang butuh kesabaran saat emas berbalik turun. Baik bagi yang sabar untuk tetap menyimpan emasnya. Atau bagi investor yang tengah menunggu harga emas turun lebih dalam lagi baru membelinya," kata Gunawan.

Ketika disinggung Tribun Medan, sampai kapan emas ini akan turun? Gunawan mengaku jawabannya sulit diperkirakan.

"Tetapi di Januari nanti kita akan melihat sentimen penggerak harga emas yang terbaru. Jadi tunggu sampai Januari khususnya di atas tanggal 20 Januari bagi investor yang mau membeli emas. Karena sejauh ini sentimen yang berkembang adalah sentimen yang buruk bagi harga emas," ujarnya.

Sementara itu harga emas produksi Antam diperdagangkan di harga Rp 981 ribu per gram pada Senin (23/11). Angka ini naik Rp 4 ribu dari harga pada perdagangan, Jumat (20/11) lalu.

Harga buy back atau harga yang didapat jika pemilik emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut berada di harga Rp 856 ribu per gram. Angka itu naik Rp 6.000 bila dibanding harga buyback emas sebelumnya.

Harga emas Antam ini berlaku di Butik Emas Antam Logam Mulia Medan, Mall Centre Point, Medan. Sementara di gerai penjualan emas Antam lain, harga emas bisa berbeda.