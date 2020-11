Deddy Corbuzier Beri Peringatan Keras kepada Vicky Prasetyo, Dikabarkan bakal Menikah dengan Kalina Ocktaranny

TRIBUN-MEDAN.com- Deddy Corbuzier, mantan suami Kalina Ocktaranny, memberikan peringatan pada Vicky Prasetyo.

Meski demikian, nyatanya Deddy Corbuzier mendukung kisah cinta keduanya.

"Luar biasa Vicky, Kalina. Srimulat of the day," selorohnya dalam acara ‘OOTD’ yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (17/11/2020), dikutip dari Nakita.ID.

Baca juga: Survei 3 Roda Pilkada Medan, Pasangan AMAN Unggul 53 Persen, Ini Pesan Ketum Demokrat AHY

Kalina Ocktaranny dan Deddy Corbuzier (kolase Tribun Manado)

Ivan Gunawan sebagai rekan pemandu acara tersebut lantas meminta pendapat Deddy tentang hubungan mantan istrinya dengan pria berjuluk gladiator cinta.

Namun Deddy menolak berkomentar lebih jauh, sebab Kalina bukan lagi istrinya dan ia pun merasa tak berhak mencampuri kehidupan pribadi ibu Azka Corbuzier itu.

Baca juga: Setelah Jet Tempur F-16 Taiwan Hilang Pilotnya Belum Ditemukan, Kini Giliran Teknisinya Bunuh Diri

Vicky Prasetyo Pamer pelt dan cium Kalina (instagram)

Akan tetapi, Deddy tetap menitipkan pesan untuk Vicky Prasetyo diujung kalimatnya.

"Papanya Azka mah enggak usah komentarin calon bapaknya Azka. Pertama, Vicky enggak usah urusin anak gue, urusin aja kasusnya," kata Deddy Corbuzier.

Baca juga: Mbak You Terawang Pemeran Pria dalam Video Syur Mirip Gisel, Akan Segera Terungkap ke Publik

Lebih lanjut menurut Deddy ada dua pria lain yang lebih pantas disorot untuk berkomentar tentang hubungan Kalina dan Vicky, yakni dua mantan suami Kalina yang lainnya.

Diketahui, setelah bercerai dari Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani sempat kembali membina rumah tangga kembali sebanyak 2 kali namun gagal.