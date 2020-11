Harga Emas Turun Sepekan Terakhir, Hari Ini Antam Rp 981 Ribu Per Gram

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga emas sepekan terakhir cenderung mengalami penurunan.

Tren penurunan harga emas ini memang akan merugikan investor emas.

Terlebih bagi mereka yang telah membeli emas dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harganya pada saat ini.

Dan harga emas tersebut jelas menjadi indikator bahwa saat ini emas memang memudar daya tariknya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan dalam sepekan terakhir emas dunia juga kecenderungan membentuk tren turun.

Meskipun di dua hari menjelang akhir pekan kemarin, emas mencoba untuk kembali rebound.

"Namun tetap saja harga emas dunia masih lebih rendah akhir pekan kemarin dibandingkan dengan penutupan dua pekan lalu," ujar Gunawan, Senin (23/11/2020).



Ia mengatakan kalau harga emas domestik turun, pemicunya ada dua.

Pertama, mata uang rupiah yang menguat dalam sepekan terakhir dan kedua, harga emas itu sendiri yang juga mengalami penurunan kinerjanya.

Harga emas saat ini berada dikisaran $ 1.870 per ons troy. Kalau dirupiahkan, harga emas murni dikisaran angka 853 ribuan per gram. Mengacu pada rupiah dikisaran 14.150 per US Dolar.



Diakuinya, jadi kalau ada butik menjual emas harganya masih dikisaran 970 ribu ke atas.