Link Nonton Streaming Liverpool vs Leicester City, Neco Williams Gantikan Peran Trent di Liverpool

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Liverpool vs Leicester di laga lanjutan Liga Inggris, Senin (23/11/2020) dini hari WIB via Live Streaming Mola TV.

Susunan pemain dipastikan muncul wajah pemain muda Liverpool.

Dialah Neco Williams. Sang pemain muda ini akan menggantikan peran Trent Alexander-Arnold yang dibekap cedera.

Siaran Langsung duel Liga Inggris antara Liverpool vs Leicester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Leicester bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Virgil Van Dijk dan Joe Gomez absen.

Duel Liverpool vs Leicester City di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV

Sadio Mane dan Mohamed Salah satu gol ke gawang Everton pada laga Liga Inggris, Sabtu (17/10/2020). ((AFP / Laurence Griffiths))

Liverpool terancam kehilangan Joe Gomez hingga akhir musim setelah mengalami cedera serius saat berlatih di Timnas Inggris.

Padahal sebelumnya The Reds sudah kehilangan Virgil van Dijk, kemungkinan juga hingga akhir musim, dengan diagnosis cedera ACL.

Sejak itu, derita Liverpool tak kunjung reda. Andrew Robertson absen pada laga Skotlandia kontra Slovakia di UEFA Nations League, Minggu (15/11/2020), karena masalah hamstring.

Sehari sebelumnya Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan Mohamed Salah positif terpapar Covid-19.

