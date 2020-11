Telkomsel Urvideo Competition 2020, Bukti Nyata Dukungan Telkomsel Kepada Industri Kreatif Tanah Air

Tribun-Medan.com, Jakarta - Telkomsel menandai puncak penyelenggaraan TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 dengan mengumumkan empat peserta yang menghasilkan karya terbaik dari kompetisi tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan pada Malam Penghargaan TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 yang disiarkan secara langsung melalui MAXstream dan channel YouTube Telkomsel pada 19 November 2020. Hal ini sekaligus menandakan berakhirnya kompetisi hasil kolaborasi Telkomsel dengan Urbanasia dalam memaknai peringatan momen Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 2020. (20/11/2020)

Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan, “TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 menjadi perwujudan inisiatif Telkomsel dalam memberikan dukungan nyata terhadap industri kreatif Tanah Air.

Melihat banyaknya content creator yang mendaftar, kami sangat senang mengetahui bahwa ternyata masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang luar biasa dalam mengikuti ajang ini.

Telkomsel berharap hasil karya video para peserta kompetisi ini mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam membangkitkan nilai kebangsaan, mulai dari menghargai keberagaman, hingga menjunjung tinggi persatuan.”

TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 mengangkat tema “The Pride of Diversity in Indonesia” yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap keberagaman yang dimiliki oleh negeri ini.

Dengan begitu, kompetisi ini diharapkan mampu menghasilkan karya-karya positif yang mampu menumbuhkan semangat cinta Tanah Air bagi putra-putri bangsa.

Selama proses pengumpulan video yang dilakukan pada 15 Oktober hingga 10 November 2020, Telkomsel dan Urbanasia telah menerima ratusan video dari berbagai daerah di Indonesia yang kemudian disaring menjadi 20 finalis.

Dari finalis tersebut, TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020 memilih empat orang content creator sebagai pemenang yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni Best Video by Judges dan Best Voted by Viewers Choice.

Penilaian pada Best Video by Judges didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan dan pertimbangan dari tiga juri berkompeten, yakni Raditya Dika (Penulis, Komedian, dan Sutradara), Salman Aristo (Penulis dan Produser), dan Hilman Mutasi (Penulis dan Ex. Project Pop).

Sedangkan pemenang kategori Best Voted by Viewers Choice ditentukan berdasarkan jumlah voting yang dilakukan sebelum malam penghargaan berlangsung. Berikut daftar lengkap pemenang TELKOMSEL URVIDEO COMPETITION 2020: