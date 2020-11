Daniel Mananta Beberkan Alasan Mundur, Sebut Indonesian Idol Butuh Regenerasi dan Wajah Baru

Daniel tak dapat menampik tentang kerinduannya dalam memandu acara Indonesian.

Tidak lupa, rasa rindu suami Viola Maria itu juga ditujukan terhadap kelima juri Indonesian Idol, yakni Ari Lasso, Maia Estianty, Judika, Rossa, dan Anang Hermansyah.

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter ternama Daniel Mananta baru-baru ini menyedot perhatian karena memutuskan untuk mundur menjadi pembawa acara Indonesian Idol.

Daniel mengungkapkan alasannya jika Indonesian Idol memerlukan wajah baru dan regenerasi.

Ditambahkannya saat ini adalah waktu yang tepat.

"Gue merasa kalau gue terlalu sayang sama Indonesian Idol. Karena gue sayang, maka gue merasa perlu ada regenerasi di Indonesian Idol. Gue rasa ini waktu yang tepat untuk mengganti host yang lebih fresh lagi," ujar Daniel dalam siaran RCTI+, Senin (23/11/2020).

"Gue kangen banget nyinyiran mereka (juri), tetapi nyinyiran mereka itu penuh dengan cinta dan gue percaya Boy William bisa lebih baik jadi host Indonesian Idol dan cocok buat kaum millenial," ungkap Daniel.

"Gue kangen banget sama para juri dan gue pengin banget ketemu. I love you so much guys, gue selalu mendoakan Indonesian Idol lebih sukses dari seasons sebelumnya," ujar mantan VJ MTV Indonesia itu melanjutkan.

Beberapa waktu lalu, Daniel Mananta pamit undur diri sebagai pemandu acara Indonesian Idol.