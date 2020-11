Mahasiswa IB IT&B Kembali Meraih Prestasi Dikancah Nasional Pada Perlombaan IRON REEF Debate 2020

Tim A IB IT&B yang diisi Clara Jessica dan Nico Fernando Tan. Kemudian Tim B IB IT&B diisi Randy Rentanaka dan James; dan terakhir Tim C IB IT&B yang diisi Fransiska Theresia dan Viviella Garcia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gelaran IRON REEF Debate 2020 yang digelar oleh Universitas Negeri Riau selama dua hari, 14-15 November 2020 menjadi panggung pembuktian prestasi mahasiswa Institut Bisnis (IB) IT&B. Beberapa kategori dimenangkan kampus yang berlokasi di Jalan Mahoni, No. 16 Medan.

Raihan prestasi mahasiswa dan mahasiswi Institut Bisnis IT&B, yakni tim peringkat 1 yang masuk ke babak eliminasi setelah 4 ronde perdebatan dengan total poin kemenangan 10 atas nama Randy Rentanaka dan Fransiska Theresia.

Keduanya berhasil masuk ke dalam jajaran Top 10 Varsity Best Speaker sebagai peringkat 3 dan 8.

Selain itu, dua tim dari Institut Bisnis IT&B turut berhasil masuk ke final dan bertanding melawan Tim dari Binus & Podomoro dengan hasil akhir: Tim B Institut Bisnis IT&B sebagai Runner Up kedua dan Tim C Institut Bisnis IT&B sebagai Runner Up ketiga.

Prestasi yang diraih pada perlombaan IRON REEF Debate 2020 menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa IB IT&B dalam dunia Public Speaking patut diperhitungkan.

Sebab meski bersaing dengan puluhan peserta dari Jakarta, seperti Universitas Binus, Podomoro dan President, mahasiswa Kampus Institut Bisnis IT &B mampu membuktikan kemampuannya.

Dalam kompetisi pendidikan tersebut, Institut Bisnis IT&B mengirimkan beberapa mahasiswa perwakilan, terdiri atas Tim A IB IT&B yang diisi Clara Jessica dan Nico Fernando Tan. Kemudian Tim B IB IT&B diisi Randy Rentanaka dan James; dan terakhir Tim C IB IT&B yang diisi Fransiska Theresia dan Viviella Garcia.

Di tempat terpisah, Dr. Agus Susanto Tan selaku Managing Director IB IT&B mengaku bangga atas prestasi yang diperoleh mahasiswa di tengah masa pandemi.

"Semua prestasi yang diraih oleh mahasiswa IB IT&B di ajang IRON REEF Debate 2020, tidak pernah luput dari dukungan yang selalu diberikan oleh IB IT&B, baik dalam bentuk fisik yaitu pelatihan intensif maupun dukungan emosional yang selalu mendorong mahasiswa untuk percaya diri dan selalu berusaha," ungkap Dr Agus.