Mengejutkan, Nikita Mirzani Dulu Suka Sesama Jenis, Pamer Foto Mesra sama Cewek, Ngakunya Coba-coba

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti kontroverasial, Nikita Mirzani blak-blakan mengakui menjadi seorang lesbian.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Crazy Nikmir Real, Selasa (24/11/2020).

Nikita Mirzani mulanya membacakan sejumlah curhat netizen.

Salah satunya soal pengalamannya menjadi seorang lesbian.

Nikita Mirzani dalam kanal YouTube beepdo, Senin (16/11/2020).

Nikita menganggap menyukai sesama jenis bukanlah suatu kesalahan.

"Kalau iya pun kenapa? Kalau enggak ruginya di mana?," tanya Nikita.

"Kalau gue suka sama cowok, gue suka sama cewek."

Wanita yang kerap disapa Nyai itu mengakui dirinya sebagai penikmat pria dan wanita rupawan.

Namun, ia tak menyebut dirinya sebagai seorang lesbian.

"Gue tuh penikmat cewek sama cowok ganteng, buat gue kalau lihat cewek unik tuh gue suka gitu," kata Nikita.

"Tapi bukan berarti gue suka terus gue lesbi gitu."

"Tapi kalau gue lesbi so what? Ruginya apa buat kalian?," tambahnya.

Meski dikenal kerap berganti pasangan, Nikita ternyata punya banyak teman wanita.

Ia memang sengaja tak pernah memamerkan sahabatnya di media sosial.

"Kalau gue sama temen-temen gue memang deket sedeket itu memang," ujar Nikita.

"Apalagi sama sahabat-sahabat gue yang enggak kalian tahu."

Setelah banyak bicara, Nikita baru mengingat unggahan di akun Facebook-nya.

Nikita mengakui telah mengunggah banyak foto kemesraannya dengan sejumlah wanita.

"Itu kan mereka ambil semua dari Facebook gue yang bisa dilihat masyarakat Indonesia dan enggak gue kunci," tutur Nikita.

"Banyak banget foto-foto gue ciuman sama cewek dan segala macam."

"That's my best friend."

Di akhir pernyataannya, Nikita mengakui sempat berhubungan dengan sesama jenis.

Namun ternyata, kala itu Nikita tak menemukan kecocokan hingga akhirnya kini kembali menyukai pria.

"Kalau gue mengakui memang pecinta dan penikmat cewek atau laki-laki unik yang mukanya ganteng atau cantik."

"Tapi untuk coba-coba boleh loh."

"Kalau gue jujur sama cewek gue pernah berhubungan dan enggak lama," tukasnya.

Penuturan Kiki The Potters soal Kasus Nikita-Isa Zega

Musisi Kiki The Potters angkat bicara terkait geger kasus Nikita Mirzani.

Kiki sebelumnya sempat ikut berkomentar terkait perseteruan Nikita Mirzani dan Habib Rizieq Shihab beserta simpatisannya.

Namun, kini Kiki membeberkan perihal Nikita Mirzani yang diduga sebagai dalang penganiayaan mantan manajer Lucinta Luna, Adrena Isa Zega.

Kiki The Potters sendiri adalah orang yang sempat menjalin kasih bahkan pernah berseteru dengan Nikita Mirzani di masa lalu.

Melalui tayangan di kanal YouTube Macan Idealis pada Minggu (16/11/2020), Kiki kembali membicarakan Nikita Mirzani bersama Ketua DPP Partai Gerindra, Vasco Ruseimy.

Kiki menduga, ada perselisihan antara Nikita Mirzani dan Isa Zega terkait aib di masa lalu.

"Mungkin ada kesalahan masa lalu yang disimpan, aib masa lalunya si Nikita Mirzani, (yang gue lihat, sudut pandang gue, praduga gue) aib entah apa yang mungkin diungkap Isa Zega," ujar Nikita Mirzani.

"Karena kan biasa mereka buka-bukaan aib tuh," sambungnya.

Meki begitu, Kiki mengaku tak paham pasti perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Isa Zega.

Namun, hal itu diduga berbuntut dengan pemukulan teradap Isa Zega.

Seberti diketahui, Isa Zega beberapa waktu lalu dikabarkan berlumuran darah akibat wajahnya dipukul oleh orang tak dikenal.

"Gue nggak ngikutin itu, tapi setelah itu mereka ribut-ribut, segala macam, mereka balas-balasan, tba-tiba ada kejadian pemukulan," kata Kiki.

Pelaku pemukulan terhadap Isa Zega telah ditangkap.

Menurut Kiki, pelaku menyebut ada aktor intelektual yang mendalangi kasus tersebut.

Otak dari aksi penyerangan tersebut merujuk kepada sosok Nikita Mirzani.

"Akhirnya pelakunya ditangkap, selang berapa hari akhirnya pelaku mengakui bahwa ini ada aktor intelektual," ujar Kiki.

"Bahwa ini ada yang menyuruh katanya, dibayar puluhan juta, dan patut diduga arahnya ke Nikita," sambungnya.

Vasco pun semakin penasaran dengan apa yang disampaikan Kiki.

Ia pun menanyakan bukti terkait dugaan tersebut.

Kiki sadar dirinya tidak berhak berbicara membeberkan bukti lantaran bukan wewenang dan ranahnya.

Namun, ia seolah memastikan bahwa bukti tersebut pasti adanya.

"Ada buktinya itu bro?" tanya Vasco.

"Kalau gue nggak bisa (bilang), mungkin nanti pengacaranya yang bilang, karena etika. Mungkin ada karena sudah diungkap ke publik itu pasti ada," ujar Kiki.

"Itu tinggal penyidik aja menyimpulkan. Transferannya ada, buktinya ada."

"Mungkin menggunakan tangan orang lain lagi tapi katanya Nikita sempat telepon kenapa nggak dicacatin saja," pungkas Kiki.

