Marshanda Pamer Foto Pakai Bikini, Percaya Diri Pamer Stretcmark, Langsung Dikomentari Netizen

TRIBUN-MEDAN.com- Marshanda baru-baru ini mengunggah foto-foto lawas saat ia berlibur ke sejumlah negara.

Foto-foto lawasnya itu saat ia mengunjungi Jepang, Yunani dan Australia.

Ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini menyebut tahun ini adalah waktunya untuk istirahat.

Marshanda di TransTV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2019). Polisi sudah memeriksa Marshanda sebagai pemilik apartemen yang menjadi lokasi jatuhnya anak Karen Pooree. Pemeriksaan Marshanda dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020) malam. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Adanya pandemi membuat Caca, begitu ia akrab disapa, tak berpergian ke luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maybe it’s time.. (mungkin ini saatnya)

To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance.

(untuk berhenti mencari tanda apapun, lebih banyak pembelajaran maupun lebih banyak petunjuk di manapun)

And start believing again in The Creator that you already are, in and out.

(dan mulai percaya kepada Sang Pencipta, kamu sudah lengkap)