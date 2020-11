Pascapandemi, Kompetensi Pekerja Harus Ditingkatkan Melalui Pelatihan Vokasi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Pandemi dan era revolusi industri 4.0 telah membuat industri dan masyarakat menghasilkan tata kehidupan baru dan dunia kerja baru.

Akibatnya profil dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan pasca pandemi juga akan berubah.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam paparan Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja secara virtual, Selasa (24/5/2020).

Ia mengatakan untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, sumber daya manusia pekerja harus dipersiapkan sebaik mungkin.

"Pekerja harus ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan kerja pasca pandemi. Perubahan dan perbaikan juga harus dilakukan pada ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan baik pada proses penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga bisa menjawab tantangan di sektor ketenagakerjaan selama dan pasca pandemi," katanya.

Pada kesempatan serupa, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan ke depan akan banyak pekerjaan yang berkurang dan hilang. Selain itu juga banyak pekerjaan baru yang muncul.

"Sebagaimana yang diprediksi oleh McKinsey & Company pada September 2019, dalam waktu 10 tahun ke depan Indonesia akan kehilangan 23 juta pekerjaan," katanya.

Di sisi lain, karena kemajuan dan pemanfaatan teknologi juga akan tumbuh sekitar 27 juta sampai 46 juta pekerjaan yang tentunya pekerjaan tersebut membutuhkan skil baru.

"Mengantisipasi perubahan tersebut, kementerian ketenagakerjaan bekerjasama dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) telah melakukan kajian ilmiah mengenai analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap perluasan kesempatan kerja dan indikasinya," katanya.

Dipaparkannya, akbibat pandemi, pemanfaatan teknologi yang semakin luas juga mempengaruhi cara kerja. Hasil survei menunjukkan ada 10 jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan setelah pandemi.

"Adapun jenis pekerjaan tersebut adalah profesional penjualan, pemasaran, dan humas. Selain itu pekerja penjualan lainnya, lalu teknisi operasi TIK dan pendukung pengguna dan sebagainya," katanya.

Secara keterampilan, Bambang mengatakan yang paling dibutuhkan setelah masa pandemi adalah keterampilan teknologi, keterampilan fisik dan manual, keterampilan emosional dan sosial, keterampilan kognitif lanjutan, dan keterampilan kognitif dasar.

"Secara umum pelatihan yang berkaitan dengan teknologi sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19. Ini tidak terlepas dari pola kerja yang berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bekerja. Contohnya digital marketing, membuat konten untuk promosi penggunaan media sosial, web developer, internet of thing, dan sebagainya" pungkasnya. (sep/tribun-medan.com)