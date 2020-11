Telkomsel Ajak UMKM Semakin Kreatif Manfaatkan Peluang Bisnis Kuliner

Program Skill Up with Telkomsel POIN dihadirkan oleh Telkomsel secara khusus bagi para pelaku UMKM untuk memberikan motivasi dalam menjalankan bisnis selama masa pandemi Covid-19.

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN – Telkomsel sebagai perusahaan digital telco sejak awal pandemi Covid-19 berkomitmen menjadi connectivity enabler dan #TerusBergerakMaju bersama seluruh pihak untuk mendukung penerapan era kebiasaan baru. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui Program Skill Up with Telkomsel POIN yang dihadirkan Telkomsel bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, dimana kali ini menghadirkan chef ternama Rudi Choirudin sebagai narasumber.

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel Erwin Tanjung menyatakan, Program Skill Up with Telkomsel POIN dihadirkan oleh Telkomsel secara khusus bagi para pelaku UMKM untuk memberikan motivasi dalam menjalankan bisnis selama masa pandemi Covid-19. Pada periode ini, Telkomsel mengajak pelaku UMKM untuk semakin kreatif memanfaatkan peluang bisnis di bidang kuliner.

Program Skill Up with Telkomsel POIN telah berlangsung selama tiga periode, dimana pada periode ketiga ini temanya khusus kuliner yang mendatangkan chef ternama di Indonesia. Pada kesempatan ini, masyarakat diperkenalkan dengan menu lokal Keripik Telur Daun Kari yang dapat dijadikan sebagai pilihan bisnis kuliner bermodalkan kurang dari 50.000 rupiah. Cara pembuatan menu cemilan inipun sangat mudah dengan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita.

Seluruh masyarakat yang menyaksikan Program Skill Up with Telkomsel POIN periode 3 berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah 5 juta rupiah bagi 10 orang pemenang beruntung. Masyarakat hanya perlu membuat kembali Keripik Telur Daun Kari sesuai resep dari Chef Rudi Choirudin, lalu mengunggah foto diri berpose dengan hasil masakan ke Instagram menggunakan hashtag #ResepRudyA1 dan mention akun @telkomselpoinofficial. Program ini dapat diikuti hingga 30 November 2020 dan pemenang akan diumumkan pada akun Instagram @telkomselpoinofficial.

“Kami akan selalu berupaya maksimal menghadirkan berbagai program menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kedepannya dapat #TerusBergerakMaju mengembangkan Program Skill Up with Telkomsel POIN dengan narasumber dari berbagai bidang usaha sehingga semakin menginspirasi masyarakat yang menyaksikannya,” ujar Erwin.

Program Skill Up with Telkomsel POIN dapat diikuti oleh masyarakat yang sebelumnya telah melakukan registrasi melalui penukaran 1 Telkomsel POIN dengan cara SMS ketik SKILLUP kirim 777. Program ini disiarkan langsung pada layanan video on demand MAXstream di Channel DigiONE MAXstream. Untuk informasi lebih lanjut terkait program loyalty lainnya khusus bagi pelanggan di Wilayah Sumatera dapat diakses melalui Instagram @telkomselpoinofficial.