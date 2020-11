JADWAL BOLA Malam Ini, Ada Brighton Vs Liverpool, Sassuolo Vs Inter Milan, Live Mola TV dan RCTI

Suporter Liverpool membentangkan syal untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya yang melakoni laga semifinal Liga Champions kontra AS Roma di Stadion Anfield, Selasa (24/4/2018).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan pertandingan seru yang tersaji di kompetisi benua Eropa pada akhir pekan ini dimulai mulai malam ini, Sabtu (28/11/2020).

Berikut ini adalah jadwal pilihan akhir pekan ini untuk pertandingan-pertandingan seru yang disiarkan langsung oleh saluran televisi.

Laga-laga yang disiarkan tersebut adalah laga-laga Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Jerman.

Di Liga Inggris, dua laga yang akan disiarkan NET TV adalah laga Everton Vs Leeds United dan Chelsea Vs Tottenham Hotspur.

Sementara laga lainnya bisa Anda saksikan di Mola TV.

NET TV juga menyiarkan dua laga Bundesliga yakni Stuttgart Vs Bayern Muenchen dan Leverkusenn Vs Hertha Berlin.

Di Liga Italia, RCTI sebagai pemegang hak siar akan menampilkan Benevento Vs Juventus serta bigmatch Napoli Vs AS Roma.

Laga lain Serie-A pekan ke-9 bisa disaksikan di Bein Sports.

Begitu juga dengan Liga Spanyol yang memasuki pekan ke-11. Ada sejumlah laga seru di BeIN Sports seperti Valencia Vs Atletico Madrid, Real Madrid Vs Alaves dan Barcelona Vs Osasuna.

Berikut jadwal lengkap pertandingan akhir pekan ini.