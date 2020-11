Perjalanan Hidup Tantowi Yahya, Bekerja Keras untuk Sukses, Kini Tinggal di Rumah Mewah, Jadi Dubes

TRIBUN-MEDAN.COM - Apakah Anda masih ingat dengan presenter sekaligus penyanyi senior Tantowi Yahya?

Sosok Tantowi dikenal di dunia hiburan sebagai salah seorang presenter kondang di Indonesia.

Namanya melejit dan melekat dengan acara populernya 'Who Wants To Be A Millioner'.

Lama tak muncul di layar kaca, kakak kandung Helmi Yahya ini beralih profesi menggeluti dunia politik.

Ia sempat menjabat menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014.

Setelahnya, ia pun diberi mandat untuk menjadi duta besar (dubes) Indonesia untuk Selandia Baru.

Tiga tahun terakhir, penyanyi aliran country ini pun tinggal di Wellington, Selandia Baru menjalankan tugas kenegaraannya.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yangs sedang berlibur di Wellington itu pun berkesempatan mengunjungi kediaman Tantowi

Mereka sempat diajak berkeliling rumah dinas Tantowi di Wellington, yang tampak sangat luas, mewah, dan megah.

Raffi dan Nagita pun berkesempatan mengobrol bersama sang dubes dan istrinya.