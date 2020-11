Sophia Latjuba Sebut Ibunya bakal Berusia 70 Tahun, Paras Awet Muda Anna Muller Curi Perhatian

Sophia mengunggah tangkap layar ponsel saat dirinya tengah video call dengan Anna.

Diketahui, Sophia dan Anna tinggal berjauhan.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Sophia Latjuba kerap dipuji dengan awet mudanya.



Sophia masih kerap disebut wanita muda meski kini telah menginjak usia 50 tahun.



Namun, tak kalah awet muda, sang ibunda, Anna Muller, ternyata juga awet muda.



Saat ini, ibunda Sophia telah berusia 70 tahun.



Namun, parasnya tak seperti seorang nenek-nenek.



Hal tersebut terlihat pada unggahan akun Instagram @sophia_latjuba88 pada Jumat (27/11/2020).



Kini, Anna Muller menetap di Jerman.



Untuk melepas kerinduan, Sophia kerap membagikan potret sang ibunda.



Kini, Anna Muller akan berulang tahun ke-70 tahun.



Paras cantik Anna Muller yang hampir berusia 70 tahun juga membuat sang anak bertanya-tanya.



"Video call with Mom.

She’s turning 70 in a few months. Can you believe it?" tulis @sophia_latjuba88.

(Video call dengan mama

Dia akan menginjak 70 tahun beberapa bulan lagi

Dapatkah kalian mempercayainya?)

Tak elak, warganet pun memuji kecantikan Anna Muller.



Mereka menyebut, awet muda Sophia Latjuba menurun dari sang ibunda.



Potret cantik Anna Muller bukan hanya sekali menarik perhatian warganet.



Akun @sophia_latjuba88 pernah mengunggah potret Anna Muller semasa muda.



Dalam unggahan itu, Sophia mengunggah sebuah foto kolase.



Foto itu menampilkan potret dirinya dan foto masa muda sang ibu, Anna Muller.



Dalam foto bernuansa abu-abu tersebut, Sophia terlihat sangat cantik.



Tak kalah dari sang anak, Ibu Sophia, Anna Muller juga berparas ayu dengan wajah bule kental.



Keduanya sama-sama mengurai rambutnya dan menyunggingkan senyuman tipis.



Tak hanya itu, Sophia dan sang ibu juga terlihat tak mengarahkan pandangannya ke arah kamera.

Bersamaan dengan foto itu, Sophia hanya menyematkan keterangan yang super pendek.

"Mother Daughter," tulis ibunda Eva Celia tersebut seraya menyematkan emoji hati berwarna hitam.

Sophia Latjuba dan sang ibunda saat masih muda (Instagram @sophia_latjuba88)

Tak butuh waktu lama, netizen pun langsung geger bukan main.



Pasalnya, pesona sang aktris dan ibundanya tersebut berhasil meluluhkan hati para netizen.



Bahkan, netizen pun sampai dibuat terkejut lantaran ibunda Sophia itu benar-benar mirip dengan Tamara Bleszynski.





(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Potret Ibunda Sophia Latjuba yang Sudah Berusia 70 Tahun, Awet Muda Seperti Anaknya