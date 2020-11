Tempuh Pendidikan di Inggris, Vina Berbagi Pengalaman Lewat Podcast

SYARAVINA berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan di Inggris ke podcast yang berjudul Anxiety and Grit.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Melanjutkan studi di luar negeri menjadi impian banyak orang.

Tak jarang saat ini program beasiswa sangat banyak diminati khususnya anak muda.

Bukan hanya berkesempatan tinggal bertahun-tahun di negara orang secara gratis untuk menimba ilmu, bisa pula mendapatkan berbagai pengalaman yang nantinya akan menjadi nilai tambah di masa depan.

Misalnya Syaravina Lubis, seorang penerima beasiswa program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang telah meluluskan program Master of Science in European Governance di University of Bristol pada 2017 lalu.

Vina tinggal selama setahun empat bulan di Inggris. Ia mengalami banyak hal selama masa perkuliahannya di negara orang.

Tak hanya suka, banyak juga tantangan yang ia hadapi.

Mulai dari sistem pendidikan hingga budaya yang berbeda jauh dengan Indonesia. Pengalaman itu ia tuangkan ke podcast yang berjudul Anxiety and Grit.

"Pada episode pertama aku bahas hal-hal yang aku harapkan aku tau sebelum akhirnya aku sekolah di luar negeri. Jadi tinggal di luar negeri itu banyak banget tantangannya. Sistem pendidikannya juga sangat berbeda. University of Bristol ini ranking 44 di dunia, jadi standar pendidikannya juga beda dan awal-awal agak sulit untuk catching up," katanya.

SYARAVINA tinggal selama setahun empat bulan di Inggris. (TRIBUN MEDAN/HO)

Belum lagi, kata Vina jurusan yang ia pilih ranahnya berbeda dengan jurusannya selama S1.

"Makanya kalau diminta mengisi seminar mengenai pendidikan, aku selalu ingatkan agar mahasiswa yang mau S2 mengambil jurusan yang benar-benar dipahami. Karena di magister kita sudah mengkritisi, bukan lagi mempelajari tentang jurusan itu," katanya.

Baca juga: Resmi Beasiswa LPDP 2020 Dibuka Kemenkeu, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya Melalui Online