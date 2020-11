Ashanty Bagikan Potret di Pantai, Warna Kulitnya yang Kini Kecokelatan Panen Pujian

Setelah tinggal di Bali, Kini ibunda Aurel Hermansyah itu terlihat cukup berbeda dengan kulitnya yang tanned (kecokelatan).

TRIBUN-MEDAN.com - Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty memutuskan tinggal di Bali semenjak pandemi covid-19.

Sudah berbulan-bulan sejak Ashanty dan anak-anaknya menetap di Pulau Dewata tersebut.

Ashanty sering membagikan potret liburan di alam .

Kini ibunda Aurel Hermansyah itu terlihat cukup berbeda dengan kulitnya yang tanned (kecokelatan).

Pada salah satu unggahannya, Ashanty tampil eksotis dengan berlumur pasir, Jumat (27/11/2020).

Dirinya duduk di depan batu karang besar dengan wajah cemong berlumur pasir pantai.

Ashanty mengenakan outfit tanpa lengan berwarna hitam.

Pada caption unggahannya, dirinya menyinggung soal memaafkan.

"Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace."